Калуга, , 17:41 — REGNUM Творческая встреча народного артиста России, телеведущего и члена жюри III Международного кинофестиваля «Циолковский» Леонида Якубовича со зрителями состоялась в рамках кинофестиваля 16 апреля в Калужском доме народного творчества и кино «Центральный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля.

Леонид Якубович Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Леонид Якубович подробно ответил на вопросы собравшихся калужан. В частности, речь шла об отношении телеведущего к авиации и его связи с калужской землей, где он учился в авиационном училище, о творчестве и работе на телевидении в программе «Поле чудес».

Как сообщало ИА REGNUM, III калужский Международный кинофестиваль «Циолковский» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке правительства Калужской области, госкорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, других коммерческих и общественных организаций.

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