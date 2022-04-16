Курган, 16 апреля 2022, 15:16 — REGNUM В Курганской области за сутки на 16 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 28 человек, выписался по выздоровлению 54. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 73 заражённых коронавирусом курганцев, на восемь человек меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 16 апреля выявлено 102 906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 206 человек, скончались 1403 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).
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