Курган, , 15:16 — REGNUM В Курганской области за сутки на 16 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 28 человек, выписался по выздоровлению 54. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 73 заражённых коронавирусом курганцев, на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 16 апреля выявлено 102 906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 206 человек, скончались 1403 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).

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