Москва, 16 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил власти и жителей Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан в ходе телефонного разговора с наследным принцем этой страны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая в торгово-экономической области, и выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией.

Кроме того, отмечается, что Путин и принц Аль Сауд положительно оценили совместную работу в формате «ОПЕК плюс» и обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Первомайску в Луганской Народной Республике (ЛНР) 12 снарядов.