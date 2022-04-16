Донецк, , 15:09 — REGNUM Начатая Россией военная спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей. Об этом 16 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«Начатая Россией специальная военная операция, которая для нас является освободительной операцией, будет продолжаться, пока не будут достигнуты все цели», — отметил он в интервью India Today.

Ранее он сообщил, что Мариуполь будет не только восстановлен полностью, но и станет лучше, чем был до начала боёв за его освобождение.

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