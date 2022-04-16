Донецк, 16 апреля 2022, 15:09 — REGNUM Начатая Россией военная спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей. Об этом 16 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Smdnr.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

«Начатая Россией специальная военная операция, которая для нас является освободительной операцией, будет продолжаться, пока не будут достигнуты все цели», — отметил он в интервью India Today.

Ранее он сообщил, что Мариуполь будет не только восстановлен полностью, но и станет лучше, чем был до начала боёв за его освобождение.

Читайте ранее в этом сюжете: Мариуполь станет лучше, чем был раньше — Пушилин