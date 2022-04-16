Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев («Единая Россия» получил в 2021 году доход в размере781 774 855,61 рублей. Об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

Деньги Https://pixabay.com

В 2020-м его доход составлял11 988 860,56 рублей. Рост за год составил более чем 65 раз.

В собственности у него значится четыре больших участка земли под индивидуальное жилищное строительство, трансформаторная подстанция, гостевой и жилой дома. По сравнению с 2020 годом имущества стало меньше на два участка земли и на один жилой дом.