Донецк, , 15:05 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по пер. Чубаря, подросток получил ранение. Об этом 16 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:42 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район, Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении представительства ДНР в СЦКК.