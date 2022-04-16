Тюмень, 16 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Тюменской области в первом квартале 2022 года количество банкротств организаций и фирм выросло в 3,3 раза. Об этом сообщает Федресурс.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В первом квартале 2022 года суды признали банкротами 64 организации. В первом квартале 2021 года обанкротились 19 тюменских организаций и фермерских хозяйств региона.

На 52,6% возросло число личных банкротств тюменцев. В первом квартале 2022 году суды признали банкротами 772 жителей региона и индивидуальных предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2022 года в России введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.