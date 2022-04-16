Элиста, 16 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия публикует кадры задержания сотрудника администрации Элисты, подозреваемого в распространении фейков о российской армии и ходе специальной военной операции на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

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Напомним, что 40-летний чиновник был задержан 14 апреля. Предположительно, он создал телеграм-канал, в котором сообщал ложную информацию о количестве погибших в ходе специальной военной операции на Украине и об обстоятельствах её проведения.

Чиновник арестован. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).