Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Национального управления военно-космической разведки США перенесён на 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Предупредительный знак базы ВВС Ванденберг (сс) Tony Webster

Первоначально в SpaceX планировали провести этот запуск 15 апреля. После старт был задержан на сутки по техническим причинам.

Новый перенос объясняется неблагоприятным метеорологическим прогнозом. Из-за сильного ветра в районе стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в SpaceX приняли решение о переносе старта на 17 апреля или более позднюю дату.

Новый спутник Национального управления военно-космической разведки США получит название NROL-85. Подробная информация о военных спутниках серии NROL не раскрывается.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX запустила в космос ракету с разведывательным спутником