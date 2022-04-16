Москва, 16 апреля 2022, 14:58 — REGNUM Четверо пострадавших в результате обстрела посёлка в Климовском районе Брянской области остаются в больницах. Данные привели в Минздраве.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Украиной был произведён обстрел приграничного посёлка Брянской области. В результате, как сообщалось изначально, пострадали семь человек. Тяжёлые травмы получила пенсионерка, у которой оторвало часть ноги. Также в Москву с ранением головы доставлен мальчик 2020 года рождения. В числе пострадавших — также 25-летняя беременная женщина, её здоровью угрозы нет.