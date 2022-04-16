Москва, , 14:58 — REGNUM Четверо пострадавших в результате обстрела посёлка в Климовском районе Брянской области остаются в больницах. Данные привели в Минздраве.

«Мальчик 2020 г. р., получивший проникающее ранение головы проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое. Состояние женщины 1948 г. р. с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава», — приводит ТАСС слова помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Украиной был произведён обстрел приграничного посёлка Брянской области. В результате, как сообщалось изначально, пострадали семь человек. Тяжёлые травмы получила пенсионерка, у которой оторвало часть ноги. Также в Москву с ранением головы доставлен мальчик 2020 года рождения. В числе пострадавших — также 25-летняя беременная женщина, её здоровью угрозы нет.