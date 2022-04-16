Лондон, , 14:55 — REGNUM На кистях для макияжа могут жить грибок, плесень, бактерии, пишет Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

Сценический макияж требует немало времени Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Специалисты дерматологической клиники Aventus Clinic в графстве Хартфордшир провели исследование, которое показало, что кисти для макияжа оказываются грязнее порой сидений унитазов.

Так, на 11 кистях обнаружено от 928 до 85 колониеобразующих единиц. Самыми грязными оказались кисти для румян, теней, губной помады.

«Количество бактерий на кистях для макияжа ужасает, но не шокирует. Колонии бактерий начинают образовываться на кистях уже после первого использования. … Если грязная кисть попадет на слизистую глаз, это может вызвать инфекции или аллергические реакции», — отметил доктор Сухайл Алам, передает «Газета.Ru».

Инструменты для макияжа следует мыть не реже раза в неделю, отмечают специалисты.