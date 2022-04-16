Москва, , 14:54 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала поддельный сайт партии «Единая Россия». Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба партии в своем телеграм-канале.

Эмблема Роскомнадзора

Также отмечается, что информация на поддельном сайте является ложной и недостоверной и, в частности, дискредитирует Вооруженные сил (ВС) РФ.

Кроме того, указывается, что данные с фейкового сайта вводят в заблуждение читателей и не являются официальной позиции партии и добавляется, что IP адрес этого поддельного сайта зарегистрирован в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов.