Москва, 16 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала поддельный сайт фракции «Единая Россия». Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба партии в своем телеграм-канале.

Эмблема Роскомнадзора

Также отмечается, что информация на поддельном сайте является ложной и недостоверной и, в частности, дискредитирует Вооруженные сил (ВС) РФ.

Кроме того, указывается, что данные с фейкового сайта вводят в заблуждение читателей и не являются официальной позицией фракции и партии, и добавляется, что IP-адрес этого поддельного сайта зарегистрирован в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов.