Элиста, , 14:51 — REGNUM В Калмыкии чиновник попал под следствие за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Уголовным делом занимается отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР, уточнили ИА REGNUM в ведомстве 16 апреля.

Следственный комитет Sledcom.ru

Следователи полагают, что сотрудник администрации Элисты с помощью рабочего компьютера с 17 марта по 11 апреля 2022 года в созданном им телеграм-канале под видом достоверных сообщений публиковал ложные данные о количестве погибших военнослужащих Вооружённых сил России и обстоятельствах проведения специальной военной операции на Украине, не соответствующих действительности. Публикации, находящиеся в открытом доступе, чиновник сопровождал оскорблениями в адрес военнослужащих.

В рамках расследования уголовного дела будут проведены компьютерные судебные экспертизы. Изъяты компьютер и электронные носители, мобильный телефон.

Злоумышленник заключён под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудник администрации Элисты был задержан по делу о фейках о российской армии 14 апреля. По данному факту возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).

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