Луганск, 16 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Первомайску 12 снарядов. Об этом 16 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ восемь раз открывали огонь по населенным пунктам ЛНР, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда.