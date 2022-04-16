Донецк, 16 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:30 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую.