Кострома, 16 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы арестовал костромского политика, экс-главу «Аксонбанка» Андрея Озерова. Об этом сообщает ТАСС.

https://spravedlivo.ru Андрей Озеров

Бизнесмен заключен под стражу до 13 июня 2022 года, ему предъявлено обвинение по статье «Растрата в особо крупном размере». Также на этот срок арестована супруга Озерова – предпринимательница Елена Иванова. В рамках дела под домашний арест отправлены гендиректор костромских компаний «Промметалл» и «Костромаглавснаб» Василий Тохсыров, глава фирмы грузоперевозок «Корвет» Алексей Семяшкин.

Напомним, ранее госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», выступающая конкурсным управляющим в деле банкротства «Аксонбанка», обвинила Озерова и его топ-менеджеров в причинении ущерба кредитному учреждению на 523 миллиона рублей. По сведениям АСВ они «формировали техническую ссудную задолженность» и «приобретали объекты недвижимости по завышенным расценкам».