Костромского бизнесмена Андрея Озерова арестовали по обвинению в растрате
Кострома, 16 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы арестовал костромского политика, экс-главу «Аксонбанка» Андрея Озерова. Об этом сообщает ТАСС.
Бизнесмен заключен под стражу до 13 июня 2022 года, ему предъявлено обвинение по статье «Растрата в особо крупном размере». Также на этот срок арестована супруга Озерова – предпринимательница Елена Иванова. В рамках дела под домашний арест отправлены гендиректор костромских компаний «Промметалл» и «Костромаглавснаб» Василий Тохсыров, глава фирмы грузоперевозок «Корвет» Алексей Семяшкин.
Напомним, ранее госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», выступающая конкурсным управляющим в деле банкротства «Аксонбанка», обвинила Озерова и его топ-менеджеров в причинении ущерба кредитному учреждению на 523 миллиона рублей. По сведениям АСВ они «формировали техническую ссудную задолженность» и «приобретали объекты недвижимости по завышенным расценкам».
Справка: Андрей Озеров – бывший депутат Костромской областной думы и Госдумы, председатель регионального отделения «Справедливой России» в Костромской области с 2007 по 2016 года. «Аксонбанк» был основан в Костроме в 1990 году. У него было более 60 тысяч вкладчиков. В 2018 году банк лишился лицензии, сейчас организация находится в процессе банкротства.