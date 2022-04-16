Мариуполь, ДНР, 16 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Со своих позиций в здании краеведческого музея, которое находится около завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором блокированы последние подразделения украинских нацистов в городе, сбежали киевские боевики. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

При этом ранее в краеведческом музее Мариуполя была оборудована одна из огневых точек украинских нацистов, однако недавно их оттуда выбили.

«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — рассказал местный житель Александр Николаевич.

Также указывается, что в данный момент здание музея сильно повреждено в результате боевых действий и пожара, в его дворе стоят некоторые экспонаты — бюсты Ленина, каменные статуи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка были обесточены 16 трансформаторных подстанций и 2800 бытовых абонентов.