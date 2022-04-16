Москва, , 14:34 — REGNUM В марте 2022 года китайский автопроизводитель Lifan не продал в России ни одного автомобиля. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Lifan X60 avtology.com

Продажи автомобилей Lifan в России держались на минимальном уровне с начала 2022 года. За январь и февраль в компании отчитались о продаже всего восьми авто. В марте продажи упали до нуля.

Компания Lifan пришла в Россию более 20 лет назад. Пик продаж пришёлся на 2013 год, когда китайский производитель реализовал на российском рынке более 23 тысяч авто.

Продажи компании держались на высоком уровне до 2018 года – всё это время Lifan оставался лидером по продажам автомобилей в России среди китайских производителей. Общий парк Lifan в России превысил 154 тысячи автомобилей.

Результаты компании на российском рынке стали снижаться с 2016 года. Причиной стала остановка локального производства на фоне банкротства головной компании в Китае. В результате в 2021 году Lifan спасли инвесторы, связанные с другой автомобилестроительной компанией из Китая – Geely.