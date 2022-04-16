Донецк, , 14:30 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка обесточены 16 трансформаторных подстанций и 2800 бытовых абонентов. Об этом 16 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Донецкой Народной Республики (ДНР) без энергоснабжения остается свыше 5700 абонентов.

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