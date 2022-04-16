Донецк, 16 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град»; ️14:18 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».