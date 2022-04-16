Москва, , 14:26 — REGNUM Ограничений на зачисление средств в рублях на открытые российскими резидентами в иностранных банках счета нет. Об этом 16 апреля говорится в материалах Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом с 1 марта жителям РФ было запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках.

«Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках», — указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что резидент также может затем конвертировать эти рубли в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство в целях поддержки заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления.