Новосибирск, , 14:16 — REGNUM В Новосибирской области стартовали работы по реконструкции и строительству нового здания областного суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Всем нам радостно, что на одном из долгостроев в центре Новосибирска начнутся работы, и через некоторое время он превратится в современное здание для работы сотрудников суда, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Мы будем внимательно следить за ходом строительства этого объекта, если нужно, даже поправлять».

Отметим, что новое здание Новосибирского областного суда будет находиться на ул. Кирова — оно появится на месте бывшего долгостроя. Общая площадь комплекса составит 15,2 тыс. кв. м. Он будет включать 30 залов судебных заседаний.