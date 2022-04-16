16 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В связи с введенным в России запретом на въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также для глав министерства иностранных дел Элизабет Трасс и минобороны страны Бена Уоллеса в соцсетях полагают, что речь идет о начале разрыва дипломатических отношений.

Светлана Шаповалова, , 14:53 — REGNUM Известие о том, что Россия в ответ на санкции Великобритании закрывает въезд для премьера страны Бориса Джонсона, глав британского МИД и минобороны, озадачило пользователей соцсетей и менеджеров. Многие полагают, что это не контрмера в ответ на тяжелейшие антироссийские санкции, а пшик. Нашлись и те, кто считает: лучше бы в России НКО британские закрыли и фонды «благотворительные». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жаль Джонсона, может его хоть в России парикмахер нормальный подстриг бы, видимо у них там нет специалистов», — смеётся Рамиля.

«Джонсон не сможет поехать на свою виллу в Брянске?» — иронизирует Валерий.

«Вообще какие «страшные» санкции, смешно! Хватит народ смешить. Нуланд тоже была под санкциями, а взяла и приехала в Москву. Лучше вообще ничего не говорите», — считает Стен Смит.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Это все ответные санкции за ежедневную поставку вооружения, за отчисление права голоса в ООН и за крейсер? На этом санкции от России закончились?» — спрашивает Наталья.

«Пора уже не просто отвечать придурковатым англогеям, а наносить обещанные удары по штабам принятия решений», — считает Татьяна Ткачева.

«Это сигнал на прекращение дипотношений», — поделился мнением Дмитрий.

«Ой-ой-ой, напугали. Если бы ликвидировали бизнесы Поросёнка, активы Зелебобуса и других упырков коллективного запада — это было бы дело, а так даже не пишите в сообщении: как-то смешно», — поддерживает Марина.

«По-моему, это только их улыбнет, я извиняюсь за прямоту. Ну не поедут они в Россию и сами никогда. А вот национализировать что-нибудь или перекрыть поставки ресурсов англичанке было бы нормальным ответом, а это выглядит очередной «озабоченностью», — развивает тему Хома.

«Лучше НКО британские закройте и фонды «благотворительные». Учебные пособия для вузов России. Союз ректоров почистите, где большинство на методичках и грантах Форин офиса сидят. Шанинку британскую закройте, бездельники-пустышки. Санкции Джонсону — звучит-то как пафосно. У него счета что ли есть в России или на курорты Краснодара ездит? Что ему эти ваши запреты? Санкций британцы навешали на Россию и так, не заезжая. Лучше б молчали, чем так гордиться», — рассуждает А. Н.

Нашлись те, кто поддерживают запрет.

«Ну наконец-то, разорвать вообще с этими британскими подонками все связи и повесить большой амбарный замок на посольство, разжигатели и пособники фашистов и укробандеровцев», — предлагает Ольга.

«Давно говорю о том, что нужно законодательно закрепить Великобританию как извечного врага России. И во внешней политике всегда исходить из этого. Ну и еще США можно, чтоб два раза не вставать», — считает В.

«Настоящее имя Лондона названо во всеуслышание: ПОДСТРЕКАТЕЛИ! В этом их суть, это их нутро испокон веков», — поделилась мнением Светлана Лаврова.

«А что от этого изменится? Риторика по отношению к России. Нет, она не изменится до тех пор пока там не придут думающие люди к власти. А сейчас, как всегда будут давить Россию санкциями. Для того, чтобы Россия не стала могучей и великой.

Хочу сказать, что Россия станет и займет свое место на международной арене. Надо только немного подождать, не раскисать и не поддаваться панике и унынию. Все будет со временем. Сейчас противостоять всем националистическим движениям всех стран. Мы сильные духом люди и мы все выдержим.

В скором времени все страны будут принимать сторону России, поймут все, даже те же самые страны, которые вводили санкции против России под давлением США, они тоже встанут на сторону России. А Британия, США останутся в одиночестве. Всё когда-то кончается. Закончится эпоха США», — рассуждает Елена Переверзева.

Напомним, 16 апреля телеграм-канал российского МИД известил о том, что в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей.