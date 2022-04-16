Элиста, , 14:09 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Калмыкии отчитались о своих доходах в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Калмыцкая степь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наиболее богатым оказался представитель «Единой России» Бадма Башанкаев (Республика Калмыкия), задекларировавший доход в 19 млн 789 тыс. 702,29 рубля. В собственности у него квартира площадью 226,1 кв. метра, автомобили Toyota Alphard, Toyota Camry и мотоцикл Harley Davidson CVO Limited. У супруги депутата, заработавшей 1 млн 347 тыс. 90,90 рубля, и двоих детей в пользовании находится квартира 226,1 кв. метра.

Следом идёт депутат от КПРФ Николай Арефьев (Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область), заработавший за год 6 млн 44 тыс. 972,27 рубля. У него в собственности два земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 850 кв. метров каждый и квартира 116,2 кв. метра. У супруги, заработавшей 433 тыс. 106,87 рубля, есть квартира площадью 67,4 кв. метра.

Депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Николай Бурляев (Владимирская область, Ивановская область, Ярославская область, Астраханская область, Республика Калмыкия) заработал в 2021 году 3 млн 369 тыс. 297,55 рубля. Он также задекларировал земельный участок для дачного пользования площадью 1500 кв. метров, квартиру, находящуюся в безвозмездном пользовании, площадью 105,4 кв. метра и автомобиль Volkswagen Touareg.

Супруга депутата заработала 821 тыс. 838 рублей. Ей принадлежат два земельных участка – для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1200 кв. метров и под индивидуальное жилищное строительство площадью 1000 кв. метров. Также она задекларировала жилой дом 289,4 кв. метра, две квартиры 105,4 кв. метра (находится в безвозмездном пользовании супруга) и 75,6 кв. метра, гараж 38,7 кв. метра, баню 25,8 кв. метра и автомобиль Volkswagen Passat.