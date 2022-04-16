Новосибирск, 16 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет по статье «Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) Wokandapix Подросток

Установлено, что в сентябре 2021 года подростки договорились совершить разбойное нападение и распредели между собой роли. Так, несовершеннолетняя должна была найти в соцсети мужчину и договориться о встрече. Остальные должны были напасть на него и забрать ценные вещи.

После этого подросток договорилась о встрече с мужчиной в доме на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска и заманила его на восьмой этаж. На лестничной площадке подростки избили его и потребовали отдать им ценные вещи, а деньги перевести на карту фигурантки. Пострадавший сделал всё, что ему сказала, после чего подростки скрылись с места преступления.

Вскоре они были задержаны. Вину подростки не признали. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.