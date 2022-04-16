Москва, , 14:04 — REGNUM За последние три с половиной года Россия провела подряд 82 безаварийных пуска ракет космического назначения, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

Рогозин напомнил, что пять-десять лет назад в адрес Роскосмоса звучало много критики в связи с неудачными космическими пусками. Он заявил, что в последние годы удалось решить эту проблему благодаря ужесточению дисциплины и восстановления компетенций заводской и военной приёмки.

При этом главным фактором решения проблемы аварийных запусков Рогозин назвал изменение отношения к работающим в отрасли людям. В качестве примера он привёл Центр им. Хруничева – ведущее ракетно-строительное предприятие, которое из-за долгов стояло перед угрозой остановки производства из-за долгов. Глава Роскосмоса подчеркнул, что с 2018 года удалось сократить задолженность Центра им. Хруничева с 127 млрд рублей до остаточных 10 млрд рублей.

«Роскосмос старается удержать высокую планку благодаря нашим людям, которые почувствовали, что к ним стали относиться с большим уважением», — подытожил Рогозин.