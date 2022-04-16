Москва, , 14:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств. Документ опубликован 16 апреля на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов.

Это изменение вносится в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также он запрещает взимание банком комиссии при переводе денсредств со счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях.

Соответствующая норма вносится в закон «О банках и банковской деятельности».

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 г.