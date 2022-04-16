Краснодар, , 14:01 — REGNUM Штормовые предупреждения объявлены на территории Краснодарского края в связи с опасностью схода лавин в горах, а также заморозками в ряде районов, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лавина

Так, опасность схода лавин прогнозируется в горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 2,5 тысячи метров, в период с 18:00 16 апреля и до 18:00 19 апреля. В горах Сочи выше 1 000 метров будет лавиноопасно также с 18:00 16 апреля до 18:00 19 апреля.

Кроме того, на утро и ночь 17 апреля на отдельных территориях края, исключая Азовское и Черноморское побережья, прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 1…-2°.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.