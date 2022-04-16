Донецк, 16 апреля 2022, 14:01 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:51 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ снова обстреляли Донецк из «Градов»