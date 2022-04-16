Москва, , 13:59 — REGNUM Сообщения о задержании украинскими неонацистами 837 человек по подозрению в лояльности России в городе Лиман Краматорского района на занятой киевскими боевиками территории Донецкой Народной Республики (ДНР) проверит Следственный комитет (СК) России. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что накануне в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района по подозрению в лояльности к России.

Кроме того, указывается, что также в ведомстве рассказали об удержании неонацистами в заложниках в качестве «живого щита» около 6,2 тыс. иностранных граждан и блокировании боевиками в портах 76 иностранных судов.

«Следственный комитет России запросит и приобщит к материалам расследуемого уголовного дела вышеуказанную информацию Министерства обороны России. Все приведенные сведения будут тщательным образом проанализированы в ходе дальнейшего расследования. Действиям причастных лиц будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бойцы отряда специального назначения воронежского управления Росгвардии вернулись домой после выполнения задач в рамках специальной военной операции.