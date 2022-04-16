Москва, , 13:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор. Мухаммед Бен Сальманом Аль Сауд позвонил Путину, чтобы обсудить нефть и США. Об этом 16 апреля сообщили в Кремле.

«В ходе разговора они дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+», — отмечается в сообщении.

Также был выражен обоюдный настрой на развитие взаимовыгодных связей между двумя странами. Кроме того, проведён обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене.