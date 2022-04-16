Канск, Красноярский край, 16 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Канске Красноярского края пожарные ликвидируют ландшафтный пожар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании вблизи микрорайона Луговой поступило днём 16 апреля.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Ландшафтный пожар в Канске. Красноярский край

«Его площадь, по предварительным данным, составляет 7 гектаров. В результате перехода пожара на строения огнем был поврежден один строящийся дом. Угроза дальнейшего распространения снята», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, распространению пожара способствовала высокая температура воздуха и порывы ветра. В тушении огня задействованы 28 человек и семь единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.