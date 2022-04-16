Москва, , 13:55 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Документ опубликован 16 апреля на портале правовой информации.

Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого.

При этом российским эмитентам дается 5 рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ.

Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.