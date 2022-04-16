Салехард, , 13:54 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 16 апреля за сутки госпитализировали шесть человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 46 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mzur.ru

Выздоровели за сутки 45 ямальцев. Заразился коронавирусом 35 человек — на двух меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 16 апреля зарегистрировано 136 209 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 436 человек, 1039 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале в больницы с COVID-19 попали ещё семь человек