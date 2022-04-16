Новосибирск, , 13:54 — REGNUM Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров («Единая Россия») потребовал от мэрии Новосибирска запретить передвижение на электросамокатах. Он просит главу города «проявить принципиальность» в этом вопросе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снова лето — и снова возмутительная вакханалия самокатчиков на «бездорожье» Новосибирска! Ситуация идёт по восходящей и уже не поддаётся никакому описанию. В очередной раз открыто обращаюсь к мэру города и депутатам горсовета. Анатолий Евгеньевич, наведите порядок на дорогах и запретите электросамокаты в Новосибирске, — написал Панфёров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Ведь стоит выйти на любую центральную улицу, и Вы увидите, как наши пешеходы на свой страх и риск вынуждены лавировать по тротурам Новосибирска, чтобы не попасть под колёса оголтело несущихся самокатчиков. В целях безопасности и сохранения здоровья жителей и гостей города убедительно прошу вас — проявите принципиальность, не подписывайте соглашения с шеринговыми компаниями, запретите прокат электросамокатов в областном центре».

Депутат считает, что сегодня необходимо регулировать не только автомобильное, но и все остальное движение в городе, «потому что ходить по нему стало просто опасно».