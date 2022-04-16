Москва, 16 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Минздрав РФ сможет самостоятельно утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки. Об этом 16 апреля сообщается на сайте правительства.

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Документ направлен на наделение Минздрава РФ полномочием по утверждению предельных сроков отгрузки, в том числе организациями оптовой торговли, затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медприменения в зависимости от расположения места отгрузки лекарств.