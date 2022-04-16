Москва, , 13:45 — REGNUM Удары с использованием высокоточного оружия большой дальности нанесли по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве Вооруженные сил (ВС) РФ. Об этом 16 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сказал он.

Помимо того, Конашенков указал, что также ВС РФ было уничтожено 16 военных объектов в районах Полтавы и Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ были ранены трое мирных жителей Донецка.