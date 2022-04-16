Астрахань, , 13:42 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу о массовом отравлении детей в астраханском бассейне в декабре 2020 года, вступил в законную силу, сообщили 16 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Виновной по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, была признана заместитель директора Астраханской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Судом и следствием установлено, что осуждённая, исполняя обязанности директора физкультурно-спортивного общества, не обеспечила безопасное хранение химических веществ в помещении спорткомплекса, привлекла и допустила к работе неквалифицированный персонал. В результате 7 декабря 2020 года рабочий, не обученный правилам техники безопасности, залил в резервуар с дезинфицирующей жидкостью вещество, в результате смешения произошла химическая реакция, которая привела к обильному выделению газообразного вещества, содержащего хлор. Оно распространилось по всему спорткомплексу, в том числе — в бассейне.

В это время в здании спорткомплекса находились 22 ребёнка, в том числе пятеро — в возрасте до шести лет, четверо взрослых и шесть сотрудников СК. Их здоровью был причинён вред, который квалифицирован как тяжкий.

Советский районный суд Астрахани ранее признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс рублей.

На основании апелляционного определения Астраханского областного суда приговор вступил в законную силу.