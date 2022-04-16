Кемерово, , 13:41 — REGNUM В кузбасском селе Глубокое Топкинского муниципального округа создана новая добровольная пожарная команда. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожарные Moscow.mchs.ru

«В зоне ответственности помощников огнеборцев — несколько населённых пунктов: село Глубокое, деревня Медынино, деревня Подонино, деревня Усть-Стрелино, в которых проживает около тысячи человек, — уточнили в ведомстве. — Также под защитой добровольцев — поля и лесной массив, прилегающие к населённым пунктам».

В ряды новой команды села были зачислены восемь человек, в том числе женщины. Они уже прошли специальную подготовку и обучение

Сейчас в Кузбассе действуют более 170 добровольных пожарных команд.