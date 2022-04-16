Донецк, 16 апреля 2022, 13:38 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ ранены трое мирных жителей Донецка. Об этом 16 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
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«В Петровском районе Донецка получил ранение мирный житель. В настоящее время ему оказывается медпомощь», — отмечается в сообщении.
Позже в ДНР сообщили, что число раненых возросло до трёх.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.
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