Киев, 16 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука – Оксана Марченко – обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне киевских боевиков и сдавшихся в плен в Мариуполе, с просьбой повлиять на премьер-министра Британии Бориса Джонсона и обменять их на ее мужа. Она заявила об этом 16 апреля в своем видеообращении на видеохостинге Youtube.

Imdb.com Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Как отметила Марченко, ей стало известно о том, что ранее Эслин и Пиннер сдались в Мариуполе в составе 36-й бригад морских пехотинцев ВСУ войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) и военным Вооруженных сил (ВС) РФ

«В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путём их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что минобороны Латвии обучает военных ВСУ работе с беспилотниками.