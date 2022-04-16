Новосибирск, 16 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за сложной пожароопасной обстановки управление МЧС России переведено в режим «повышенной готовности». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

56.mchs.gov.ru Травяной пожар

«Территориальные подразделения надзорной деятельности МЧС России увеличили число рейдов по предупреждению и выявления фактов палов травы и разведения костров в лесах и землях сельскохозяйственного назначения», — уточнили в региональном управлении.

Напомним, что только за прошедшие сутки на территории Новосибирской области было зафиксировано 935 термических точек, 587 из них — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов.

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