Москва, , 13:35 — REGNUM Международная научно-практическая конференция «Цифровые международные отношения 2022», организованная МГИМО, Министерством иностранных дел РФ и Институтом системного программирования им. В.П.Иванникова РАН, прошла в Москве.

Основные задачи форума заключались в оценке влияния процессов цифровой трансформации на различные аспекты международных отношений, дипломатической службы и мировой экономики; анализе актуальных тенденций в сфере международной информационной безопасности; исследовании потенциала использования систем анализа данных и искусственного интеллекта в области международных отношений;

В работе конференции приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов, директор Института системного программирования (ИСП) РАН Арутюн Аветисян, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

В форуме также приняли участие юристы, представители научного мира и крупнейших отечественных корпораций, IT-специалисты, а также международные и российские эксперты профильных областей.

На конференции обсуждались лучшие мировые практики цифровой трансформации в сферах международных отношений, управления, экономики и образования. Кроме того, в центре внимания экспертов оказалось цифровое право.

Началось мероприятие с пленарной сессии «Международные отношения в условиях цифровизации общественной жизни», передает РАПСИ.

О беспрецедентности и возможностях новой цифровой реальности для обучения упомянул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сказав, что «цифровые технологии за это время стали неотъемлемой частью как образовательного процесса, так и научных исследований, в том числе в рамках программы проектов международного сотрудничества».

Особое внимание на конференции было уделено вопросам развития цифрового права в России.