Вашингтон, 16 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических моторов повысит зависимость автопроизводителей от Китая и некоторых других стран, заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Scozzy BMW

Глава немецкой компании рассказал об опасности резкого отказа от двигателей внутреннего сгорания на круглом столе в Нью-Йорке. Он заявил, что полный переход на электрические автомобили повысит зависимость от поставок сырья для аккумуляторов. При этом Ципсе подчеркнул, что в основном поставки такого сырья контролируются Китаем.

Он добавил, что полный отказ компаний от авто с ДВС создаст конкурентные преимущества для других автопроизводителей. Те, кто по какой-то причине не могут купить электромобиль, перейдут на модели других марок.

Агентство отмечает, что глава BMW ранее неоднократно предупреждал об издержках резкого перехода на электрические автомобили. Среди недостатков двигателей этого типа от отмечал высокую стоимость (в сравнении с авто с ДВС), а также пробелы в инфраструктуре для зарядки электромобилей.