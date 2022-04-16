Минск, , 13:32 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией.

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О новых возможностях в отношениях между странами он рассказал после посещения космодрома Восточный (Амурская область). Он отметил, что будут сняты все запреты на участие белорусов в строительстве на закрытых ранее для них территориях, передает БЕЛТА.

Ранее Лукашенко во время республиканского субботника в мемориальном комплексе «Хатынь» объявил о планах опубликовать информацию о деятельности западных дипломатов на территории Белоруссии.

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