Минск, 16 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией.

Archive.government.ru Александр Лукашенко

О новых возможностях в отношениях между странами он рассказал после посещения космодрома Восточный (Амурская область). Он отметил, что будут сняты все запреты на участие белорусов в строительстве на закрытых ранее для них территориях, передает БЕЛТА.

Ранее Лукашенко во время республиканского субботника в мемориальном комплексе «Хатынь» объявил о планах опубликовать информацию о деятельности западных дипломатов на территории Белоруссии.