Астрахань, , 13:31 — REGNUM Бывший начальник Астраханской таможни Южного таможенного управления признан судом виновным в превышении должностных полномочий и в получении взятки. Решение вынес Советский районный суд Астрахани 15 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Судом и следствием установлено, что начальник Астраханской таможни в августе 2019 года дал незаконное письменное разрешение на отправление арестованного в рамках дела об административном правонарушении теплохода. В результате судно покинуло место хранения в Астраханской области. Также он признан виновным в том, что в 2020 году получил взятку в общей сумме 2,1 млн рублей за ускоренное и беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

Суд признал бывшего начальника таможни виновным и назначил ему окончательно по совокупности преступлений наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,5 млн рублей. Также осуждённый лишён права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет.