Тюмень, , 13:31 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 280 вылеченных ковидных пациентов, и 34 госпитализированных с COVID-19. Об этом 16 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 16 апреля коронавирус выявили у 161 тюменца. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 апреля коронавирус выявили у 189 037 человек, выздоровели 182 198 пациентов, скончались 4277 (на два человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки вылечились 273 пациента с COVID-19