Тюмень, 16 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 280 вылеченных ковидных пациентов, и 34 госпитализированных с COVID-19. Об этом 16 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 16 апреля коронавирус выявили у 161 тюменца. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 апреля коронавирус выявили у 189 037 человек, выздоровели 182 198 пациентов, скончались 4277 (на два человека больше, чем днём ранее).